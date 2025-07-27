Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Lübnan’ın en etkili sanatçılarından biri olan Ziad Rahbani, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı Feyruz ile besteci Assi Rahbani’nin oğlu olan Ziad, genç yaşta beste yapmaya ve oyun yazmaya başladı. Hem Rahbani Kardeşler’in sanatsal mirasını sürdürdü hem de bu mirası sorgulayan ve dönüştüren özgün bir dil geliştirdi.

Özellikle Lübnan İç Savaşı sırasında sahnelediği tiyatro eserleri—“Film Ameriki Tawil”, “Bel Nesbe La Boukra Shou” ve “Shi Fashel”—sadece birer oyun değil, dönemin ruhunu yansıtan kültürel manifestolara dönüştü. Bu eserler kasetlerle yayılmış, halk arasında büyük etki yaratmıştı.

Ziad Rahbani, müzikte kendine has bir caz tarzı geliştirerek klasik, blues, bossa nova gibi türleri Arap müziğiyle harmanladı. Mozart, Liszt ve Chopin gibi bestecilerin eserlerine getirdiği yorumlar, onun müzikal dehasının birer göstergesiydi.

FEYRUZ İLE YENİ BİR DÖNEM

1984’te annesi Feyruz ile birlikte çalışmaya başlayan Rahbani, “Maarifti Feek” albümüyle Feyruz’un müzikal yönünü yeniden şekillendirdi. Ardından gelen “Keefak Inta”, “Wala Keef”, “Mish Kayen Hayk Tkoun”, “Eh Fi Amal” ve Rahbani Kardeşler’in eserlerini yeniden düzenlediği “Ela Assi” albümü, bu ortaklığın zirve noktaları oldu.