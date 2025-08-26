Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

1951 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Büyükdere köyünde dünyaya gelen Karakoç, zorluklarla geçen bir çocukluk dönemi yaşadı. Ankara’da ağabeyinin yanında yaşamaya başlaması hayatındaki dönüm noktası oldu. 1965 yılında amatör olarak sahneye çıkan sanatçı, güçlü ve davudi sesiyle kısa sürede fark edildi.

USTALARLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Başkent gazinolarında sahneye çıkan Karakoç, dönemin önemli isimleriyle aynı sahneyi paylaşma fırsatı buldu. Belkıs Akkale, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Selahattin Alpay ve İbrahim Tatlıses gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşarak adını geniş kitlelere duyurdu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde verdiği konserlerle halk müziğinin güçlü seslerinden biri oldu.

TRT YILLARI VE “AYAKLI KÜTÜPHANE” ÜNVANI

1976’da Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazanarak “bölge sanatçısı” unvanını alan Karakoç, 1982’de TRT Erzurum Radyosu’nda göreve başladı. Tam 33 yıl görev yapan sanatçı, 2016 yılında emekliye ayrıldı. Yöresel tavırlara bağlılığı ve repertuvar bilgisi nedeniyle “ayaklı kütüphane” olarak anıldı. Uzun havalardaki ustalığıyla tanınan Karakoç; Arguvan türküleri, Gaziantep Barak havaları, Urfa hoyratları ve İç Anadolu bozlaklarını en özgün şekilde icra etti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sanatçının cenazesi Erzurum’da Narmanlı Cami’de kılınan öğle namazının ardından Erzurum Asri Mezarlığı’na defnedildi. Törene ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı. TRT’den arkadaşları ve sanat camiasından dostları, “Türk Halk Müziği büyük bir çınarını kaybetti” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

