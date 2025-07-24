Ünlü sanatçı Nurettin Rençber’in doktor yeğeni evde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ünlü sanatçı Nurettin Rençber’in doktor yeğeni evde ölü bulundu

Mersin'de ünlü sanatçı Nurettin Rençber'in aile hekimi olarak görev yapan yeğeni 48 yaşındaki Osman Aydın, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Mersin Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Demirtaş 4 Sitesi C Blok 1'inci katta meydana geldi. Aile hekimi Osman Aydın'dan haber alamayan iş arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Aydın telefonu açmayınca arkadaşları, oturduğu sitenin görevlisine haber verdi. Daireye balkondan giren görevli, Aydın'ı mutfakta yerde hareketsiz yatarken buldu.

Görevlinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan komşuları ve iş arkadaşları gözyaşı döktü. Osman Aydın'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni olduğu belirtilen Dr. Aydın'ın 9 yıldır Limonlu Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yaptığı ve bekar olduğu bildirildi.

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Ünlü sanatçı Nurettin Rençber’in doktor yeğeni evde ölü bulundu
Ünlü sanatçı Nurettin Rençber’in doktor yeğeni evde ölü bulundu