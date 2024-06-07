Ünlü sanatçı ölen karısının ardından intihar etti. Sanat dünyası şokta

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Ünlü sanatçı ölen karısının ardından intihar etti. Sanat dünyası şokta

Ünlü ressam Ben Vautier, 60 yıllık karısının ölümünden saatler sonra intihar etti.

Sanat dünyası bu acı haberle çalkalanıyor. 88 yaşındaki Fransız ressam Ben Vautier, karısı Annie’nin felç geçirip hayatını kaybetmesinden saatler sonra yaşamına son verdi.

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Ben ve Annie Vautier'in çocukları Eva ve Francois yaptıkları açıklamada, annelerinin çarşamba günü felç geçirerek ölmesinin hemen ardından babalarının da kendisini öldürdüğünü söyledi.

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İronik sloganlarıyla tanınan Fransız sanatçı Ben Vautier, 1960'ların sanat olarak unsurlarını, sokak temelli, kışkırtıcı tarzıyla bozmaya çalışan Fluxus hareketiyle anılıyordu.

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1935 yılında Napoli'de doğan Ben Vautier'de profesyonel hayatında sadece ‘Ben’ olarak tanınıyordu.

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14 yaşında Nice'e taşınan sanatçı hayatının geri kalanını bu kentte geçirmişti.

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