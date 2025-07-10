Ünlü sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ve sinema oyuncusu Rüçhan Çamay hayatını kaybetti. 94 yaşındaki sanatçının ölüm haberini kızı Melike Demirağ duyurdu.

Rüçhan Çamay, 'Para Para Para' ve 'Gönlüm Çok Zengin' şarkılarıyla tanınmıştı. Kızı Melike Demirağ, yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek"

Ünlü sanatçının İstanbul’daki evinde yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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RÜÇHAN ÇAMAY KİMDİR?

Fatma Rüçhan Çamay, Türk caz ve pop müziğinin öncülerinden, ses sanatçısı ve sinema oyuncusu. Türkiye’nin ilk kadın caz vokalistlerinden biri olarak müzik tarihine adını yazdırmış, aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde rol alarak sanat dünyasında çok yönlü bir iz bırakmıştır.

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1931’de İstanbul’da doğan Çamay, annesi Mebrure Hasekin (Türkiye’nin ilk kadın radyo spikerlerinden) ve babası Asım Bey’in bir yaşındayken ayrılmasıyla, annesiyle Ankara’ya taşındı. Müzik yeteneği, müzik öğretmeni Celal İnce tarafından keşfedildi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ve şan eğitimi aldı, ancak eğitimini yarıda bırakarak İstanbul’a yerleşti. 12 yaşında Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’nde koroda yer aldı ve caz müziğine ilgisi bu yıllarda başladı.

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1953’te yapımcı Turgut Demirağ ile evlendi; bu evlilikten Muhteşem (1954-2003) ve Melike Demirağ (1956, şarkıcı ve oyuncu) adında iki çocuğu oldu. 1961’de boşandı, 1963’te yeniden evlendi ancak 1967’de tekrar boşandı. Oğlu Muhteşem’in 2003’teki intiharı sanatçıyı derinden etkilemişti.

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