Ünlü sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı! Roman müziğinin yıldızı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü sanatçı yoğun bakıma kaldırıldı! Roman müziğinin yıldızı...

Roman müziği sanatçısı ve Balık Ayhan ismiyle tanınan nam-ı diğer Ayhan Küçükboyacı’nın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Balık Ayhan nam-ı diğer Ayhan Küçükboyacı’dan hayranlarını korkutan haber geldi. Roman müziği sanatçısı ve Balık Ayhan ismiyle tanınan nam-ı diğer Ayhan Küçükboyacı’nın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Balık Ayhan nam-ı diğer Ayhan Küçükboyacı’dan hayranlarını korkutan haber geldi.

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Ciddi solunum problemleri yaşayan Balık Ayhan apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından ünlü isim yoğun bakıma alındı. Ayhan’ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

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BALIK AYHAN KİMDİR

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Balık Ayhan, Roman bir ailenin sekizinci ve en küçük çocuğu. Teneke kutularından yaptığı darbuka sayesinde müzikle tanışan Ayhan, ilk gerçek darbukasını ise 6 yaşında edindi.

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16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atan isim, 1992 yılında “Yaşayan Ruhlar” isimli albümünü piyasaya sürdü.

“İstanbul İmparatorları” ve “Bab'ı İstanbul” albümlerini çıkaran Balık Ayhan, “Dansöz”, “Ispanaktan Nağmeler”, “Kehribar”, “Baba Bi Buçuk” ve “Delikanlı” yapımlarında yer aldı.

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