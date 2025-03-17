Ünlü sanatçıdan acı haber! Genç yaşta hayatını kaybetti

Viyolonsel sanatçısı ve Grup Abdal'ın kemancısı 23 yaşındaki Cem Gülgel'den hayranlarını üzen haber geldi. Ünlü sanatçı genç yaşta hayata gözlerini kapattı.

"EN KÜÇÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Ünlü sanatçının acı haberini, üyesi olduğu Grup Abdal duyurdu. Paylaşımda; "Yol arkadaşımızı, en küçüğümüzü kaybettik. İnanmak ve kabul etmek çok zor. Acımız sonsuz. Işıklar içinde uyu Cemo'muz" ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ HAYATTAN KOPARDI

Cem Gülgel’in ölüm sebebi, kalp krizi olarak açıklandı. Ünlü sanatçının vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

CEM GÜLGEL KİMDİR?

Erzincan kökenli olan Cem Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Gülgel viyola sanatındaki ustalığıyla adından söz ettirdi. Gülgel, Grup Abdal ile birlikte müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.