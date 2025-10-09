Ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatılan ünlü isimlere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, ünlü isimlerin soruşturma çerçevesinde verdiği ifadelere ulaşıldı. Ünlülere sorulan 7 soru şu şekilde;

1 -Mesleğiniz nedir?

2- Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

3- Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

4- Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?

5- Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?

6- Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?

7- Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

HADİSE'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan ünlü şarkıcı Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı.

“UYUŞTURUCU MADDE İLE ALAKAM YOKTUR”

Ünlü şarkıcı Hadise, sanatçı olduğunu aylık gelirinin 700 ila 800 bin arasında değiştiğini söyledi. Hayatının hiçbir döneminde uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanmadığını söyleyen Hadise, ‘Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, uyarıcı madde içerikli bir gönderi alıntılamadım veya yeniden gönderme şeklinde mesaj paylaşmadım.

Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyarıcı madde satış yapılan biriyle ya da aracıyla görüşmedim. Madde temini için para transferi yapmadım. Uyarıcı madde içen birine şahit olmadım’ şeklinde savunma yaptı. Ünlülerin çoğunluğunun alınan ifadelerinde söz konusu iddiaları reddettiği öğrenildi.