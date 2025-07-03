Ünlü sanatçının albüm tanıtımı kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Düzenleme: Kaynak: AA
Ünlü sanatçının albüm tanıtımı kan gölüne döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

ABD'nin Chicago kentinde arabanın içinde bulunan şahıs ünlü sanatçının albüm tanıtımını kana buladı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri Chicago'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, 14 kişinin de yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Polis ayrıca, arabanın içindeki bir şüphelinin kalabalığa ateş açtıktan sonra olay yerini terk ettiği bilgisini paylaştı.

ÜNLÜ SANATÇININ SEVGİLİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Belediye Toplum Güvenliği Ofisi, saldırının çarşamba gecesi yerel saatle 23.00 sıralarında rapçi Mello Buckzz'ın albüm lansman partisinin ardından toplanan kalabalığın bulunduğu yerde olduğunu duyurdu.

NBC Chicago'da yer alan habere göre, ünlü sanatçı rapçi Mello’nun sevgilisi ve en yakın arkadaşı da ölenler arasında yer alıyor.

Hayatını kaybedenler arasında göğsünden vurulan 24 yaşındaki bir erkek, kafasına isabet alan 25 yaşındaki bir erkek ile göğüs bölgesinden kurşun yarası alan iki yetişkin kadın bulunduğu ifade edildi.

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