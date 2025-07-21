Ünlü sanatçının ifadesi alındı! Dikkat çeken İmamoğlu sorusu

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi. Güneştekin'e Feshane sergisi ve İmamoğlu sorusu yöneltildi.

Güneştekin, "İddiaları kaale almıyorum" dedi.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifadeye çağrılan ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU SORUSU

EKOL TV'de yer alan habere göre İmamoğlu ile ilgili sorulan soruya Güneştekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığının 6-7 yıl öncesine, bir sanat atölyesi buluşmasına dayandığını belirtti.

Güneştekin’in, Galataport’ta sergilenen bir eserinin 5 milyon dolar bedelle satın alındığına dair iddialara ilişkin sorulan soruya ise, “Söz konusu grubun metro ihalesi aldığını bilmiyorum. Galataport’ta benden sanat eseri istediler, ben de verdim” yanıtını verdi. İfadesinde, İmamoğlu’nun bu satışta bir katkısı olup olmadığına ilişkin sorulan soruya ise İmamoğlu'nun herhangi bir müdahalesinin olmadığını belirtildi.

Güneştekin’e, Feshane’de düzenlenen ARTİSTANBUL sergisinin finansal kaynağı da soruldu. İfadesinde, İBB’nin bu sergide sponsor olmadığını, her sergisinde olduğu gibi bu projede de ana sponsoru Ülker Grubu'nun oluşturduğunu söyledi.

"İDDİALARI KAALE ALMIYORUM"

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan Güneştekin, iddiaları kaale almadığını şu anda Venedik’te proje çalışmalarının sürdüğünü ve herhangi açıklama yapmayacağını ifade etti.