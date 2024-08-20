Ünlü sanatçının İstanbul konserine saldırı girişimi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçının İstanbul konserine saldırı girişimi

Sanatçı Suavi’nin Beykoz’da düzenlenen konserinde saldırı girişimi düzenlendi.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde “19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü”ne özel kutlama gerçekleşti. Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı.

suavi1.jpg

Suavi’nin konseri sırasında bir grup tarafından saldırı girişimi düzenlendi.

Grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı.

suavi2.jpg

Konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı bir açıklama yayımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Millî ve manevîyönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez."

Öne Çıkanlar
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Yusuf Güney dünyaya gelecek acayip varlıkları açıkladı. İki yeni kehaneti duyurdu
Dilan Polat olayı nedir?
Dilan Polat olayı nedir?
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Son Haberler
TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü Yerel Haberler
TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü
TEM Otoyolu’nda kaza: İki otomobil birbirine girdi Yerel Haberler
TEM Otoyolu’nda kaza: İki otomobil birbirine girdi
İşte 11 soruda maymun çiçeğiyle ilgili merak edilenler. Sağlık Bakanlığı açıkladı Gündem
İşte 11 soruda maymun çiçeğiyle ilgili merak edilenler. Sağlık Bakanlığı açıkladı
Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı Gündem
Esenyurt'ta taciz iddiası sonrası ortalık karıştı
Dilan Polat'ın ziyaret eden avukatından tahliye sonrası ilk açıklama: Psikolojik sorunları vardı Gündem
Dilan Polat'ın ziyaret eden avukatından tahliye sonrası ilk açıklama: Psikolojik sorunları vardı
Pilot bayılan 225 yolculu uçak acil iniş yaptı: Havada korku dolu anlar Dünya
Pilot bayılan 225 yolculu uçak acil iniş yaptı: Havada korku dolu anlar