Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu ölü bulunmuştu: Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu ölü bulunmuştu: Şüpheli ölümde sır perdesi aralanıyor

Adıyaman'da ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu Sinan Çelik sabah saatlerinde parkta ölü bulunmuştu. Olayla ilgili sır perdesi aralanıyor. Cinayet şüphelisi 6 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 27 Haziran 2025 tarihinde Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Eğriçay Parkı'nda görevli olarak çalışan ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun 52 yaşındaki oğlu Sinan Çelik, sabah saatlerinde parkta hareketsiz şekilde bulunmuştu.

Ünlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulunduÜnlü sanatçı Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

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Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olan Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik'in cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmişti. Sinan Çelik'in üç çocuk babası olduğu öğrenilmişti.

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Acı haberi alan Kahtalı Hamido, ünlü bestekar Aziz Çelik ve aile yakınları hastane morguna akın etmiş ve sinir krizi geçirmişti. Yaşanan feci olayın ardından soruşturmayı titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.G.S., E.S, M.İ.S, S.G, G.T, ve E.E. isimli 6 şüpheli şahıs yakalandı.

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Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahısların olayın yaşandığı gece park içerisinde alkol aldıkları ve aldıkları alkolün etkisiyle park görevlisi Sinan Çetin'i henüz bilinmeyen nedenden dolayı döverek öldürdükleri iddia edildi.

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Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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