Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye şantaj yapmıştı! Cezası belli oldu

Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye şantaj yapmıştı! Cezası belli oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip, üçüncü şahıslara yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini üçüncü şahıslara vereceğini söyleyerek şantaj yaptığı iddia edilen şahıs hakkında karar verildi.

BİLGİLERİ YAYACAĞINI SÖYLEYEREK ŞANTJ YAPTI

İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi. Ardından da sosyal medya üzerinden ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

Bilgileri üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Sonrasında da yine sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan bu bilgileri yaydı.

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

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CEZASI BELLİ OLDU

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

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