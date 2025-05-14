Ünlü Şarkıcı Alişan'dan siber saldırı uyarısı. İsyan etti

Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla annesi Suzan Tektaş’ın siber saldırıya uğradığını duyurdu.

Annesinin Instagram hesabının kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildiğini belirten Alişan, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Alişan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Annemin Instagram hesabını hacklemişler. Hesap şu anda bizde değil. Büyük ihtimalle yarına kadar geri alırız ama o zamana kadar o hesaptan herhangi bir mesaj ya da paylaşım gelirse kesinlikle itibar etmeyin. Sadece hesabı geri almakla kalmayacağız; bu pisliği kim yaptıysa, onu da ortaya çıkaracağız."

Alişan'ın açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarını bu tür dijital tehditlere karşı bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı.