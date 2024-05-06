Ünlü şarkıcı alışverişe iç çamaşırıyla çıktı

Doja Cat, Met Gala öncesinde moda tasarımcısı Guram Gvasalia ile üzerinde lastikli bir çarşaf ve ince siyah tangadan başka hiçbir şey giymeden Manhattan'da alışverişe çıktı.
İç çamaşırını siyah topuklu ayakkabıyla kombinleyen 28 yaşındaki şarkıcı, Met Gala öncesinde Carier mağazasına yürüdü.
Doja'nın her yıl düzenlenen Met Gala’nın kırmızı halısında bir kez daha şok yaratması bekleniyor.
Gerçek adı Amala Ratna Zandile Dlamini olan Doja Cat, 21 Ekim 1995’te Los Angeles’ta dünyaya geldi.
Genç yaşlarda SoundCloud üzerinden şarkılarını yayımlamaya başlayan Doja Cat, "So High" isimli şarkısı ile prodüktörlerin dikkatini çekti.
17 yaşında bir plak anlaşması imzaladı ve daha sonra 2014'te Purrr! isimli şarkısını yayımladı.
Şarkıcı, çıkış albümü Amala'nın ardından, inek olmakla ilgili göndermeli bir şarkı olan "Mooo!" ile bir internet kişiliği olarak üne kavuştu.
Artan popülaritesinden faydalanarak, ertesi sene ikinci stüdyo albümü Hot Pink'i çıkaran Doja Cat, ABD Billboard 200 listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.
Son single'ı Streets'in ardından Billboard 200 listesinde iki numarada art arda üç hafta geçiren albümü Planet Her yayımlandı.
Albüm, Billboard Hot 100 listesinde ilk 10'a giren "Kiss Me More" (feat. SZA), "Need To Know" ve "Woman" single'larını içerdi.
Doja Cat kariyeri boyunca bir Grammy Ödülü, beş Billboard Müzik Ödülü, beş Amerikan Müzik Ödülü ve üç MTV Video Müzik Ödülü gibi birçok ödüle sahip olmuştur.