Ünlü şarkıcı Aydilge'nin uzlaşmasında karar çıktı! Sosyal medya üzerinden hakaret etmişti

Kaynak: DHA
Ünlü şarkıcı Aydilge'nin uzlaşmasında karar çıktı! Sosyal medya üzerinden hakaret etmişti

Ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Zeynep T. ile uzlaştı.

"Hayat Şaşırtır", "Kiralık Aşk", "Sen misin ilacım?" gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Aydilge, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yapılan hakaretli içerikler nedeniyle Zeynep T. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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HAKARET SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avukatların sunduğu dilekçede, "Seni dinleyen 3 kişi falan var. Bot bastığını anlamadık sanma. O kadar duyarlı olduğunuz, kafa yorduğunuz falan da yok" ifadelerini kullandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep T., "Söz konusu paylaşımı müştekiye atmadım, onu etiketlemedim veya bir paylaşımına cevap vermedim. Söz konusu paylaşımı bambaşka konuya hitaben, kimseyi hedef almadan kendi kendime yazdım" dediği kaydedildi.

25 BİN LİRA BAĞIŞ KARŞILIĞINDA UZLAŞTI

Taraflar şüpheli Zeynep T.'nin Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'ne 25 bin lira bağış yapması şartıyla anlaşmaya vardı. Savcılık, uzlaşma nedeniyle kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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