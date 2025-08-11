Ünlü şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören ünlü şarkıcı Ayla Başar’dan kahreden haber geldi. Acı haberi yakın arkadaşı duyurdu.

Şarkıcı Ayla Başar’ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. "Hoş geldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Köylü Güzeli" gibi şarkılarla akıllara kazınmıştı. Acı haberi yakın arkadaşı sosyal medya hesabından duyurdu.

Şu sözlerle paylaştı:

"Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah.”

AYLA BAŞAR KİMDİR?

Ayla Başar, Türk Sanat Müziği’nin sevilen seslerinden biri olan İstanbul doğumlu sanatçıdır. 1960’lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine başlayan Başar, “Hoşgeldin”, “Sen de Bizdensin”, “Vardar Ovası”, “Sarmaşık Güller” ve “Köylü Güzeli” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi.

Film-San Vakfı üyesi olan sanatçı, aynı zamanda “Sevenler Ölmez” (2008), “Hatırladıkça” (1986) ve “Asılacak Kadın” (1984) gibi yapımlarda oyunculuk yaptı. Zarif sesi ve sahne karizmasıyla Türk müziğinde önemli bir yer edinen Başar, 83 yaşında, uzun süredir tedavi gördüğü bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, vefatı sanat camiasında ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Cenaze töreniyle ilgili detaylar henüz açıklanmamıştır.

