Ünlü şarkıcı Beyonce'nin konserleri Avrupa'da enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Allah'tan konser programında Türkiye yok

Pop yıldızı Beyonce’nin İngiltere’de verdiği konser, ülkenin aylık enflasyonunda artışa gerekçe gösterildi. Beyonce'nin İsveç konseri de ülkede enflasyonun yükselmesine neden olmuştu.

Ünlü şarkıcı Beyonce'nin konserleri Avrupa'da enflasyonun yükselmesine neden oluyor. Allah'tan konser programında Türkiye yok

‘Popun kraliçesi’ Beyonce, bu yıl ‘Rönesans’ turnesi kapsamında dünya çapında konserler veriyor. Turnesine geçen ay İsveç’in Stockholm kentinde başlayan Beyonce, Avrupa’da harcamaları orantısız bir şekilde artırdı.

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İngiltere’de de konser biletleri, restoranlar ve mağazalardan eğlence amaçlı harcamalar bir anda sıçradı.

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Bu da ekonomik istatistiklere yansıdı. Çekirdek enflasyon aynı kalsa da mayıstaki enflasyonun yüzde 6.8’den yüzde 7.1’e yükselmesinde rol oynadı. Mayısta bu artış beklenmiyordu. Şeker, yağ, balık, kahvaltılık gevrek, meyve, reçel, bal gibi temel ihtiyaç ürünleri fiyatları yüzde 22.9 arttı.

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SÜRPRİZ ARTIŞ

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, artışın en büyük itici güçlerinden birinin canlı müzik etkinliklerine giriş ücretleri olduğunu söyledi.

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Beş aylık turnesinden en az 225 milyon Sterlin (7.2 milyar TL) kazanması beklenen Beyonce’nin konserleri için ortalama bilet fiyatı 155 Sterlin (4900 TL).

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Konser turistlerinin gecelik konaklaması da 500 ila 9 bin Sterlin’i buluyor. Konser hatırası tişörtler 40 Sterlin’e, bir bardak içki 5.2 Sterlin’e satılıyor.

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İsveç’in de Mayıs enflasyonu beklenenin üzerinde yüzde 9.7 olarak açıklanmıştı.

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