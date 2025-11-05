Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Amerika turnesine çıkan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, turnenin son günündeki rahat tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

İlk olarak New Jersey’de düzenlenen etkinlikte sahne alan Ergen, yoğun geçen konser maratonunun ardından dinlenmek için zaman ayırdı.

‘BORNOZLU HALİ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU’

Ünlü şarkıcı, turnenin son gününde bornozuyla Amerika sokaklarında yürürken görüntülendi. Bir burgerciye uğrayan Ergen, “Acıktım, hamburger yemeğe geldim" diyerek güldü. Ünlü şarkıcının bornozlu hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlarından hem şaşkın hem eğlenceli yorumlar geldi.