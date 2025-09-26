Ünlü şarkıcı Buray evleniyor: Yeni aşkı cemiyetin gözdesi Mina Soyak çıktı! Hafta sonu ailesinden isteyecek

Şarkıcı Buray (40) ile oyuncu Ezgi Şenler (31), bir yıllık aşkın ardından geçtiğimiz ocak ayında ayrıldı.

Şenler, ayrılıkla ilgili, “Her ilişki gibi aşklar başlayıp bitebiliyor. Bazı olumsuz anlaşamadığımız şeyler oldu aramızda, konuşarak aşkı bitirme kararı aldık. Kıskançlık gibi bir durum değil ama. Herkesin yolu açık olsun.” ifadelerini kullanmıştı.

"DÖNEM DÖNEM DEĞİŞİR"

Buray, son röportajında aşk acısıyla ilgili konuştu. Acılarını müziğe dökerek şarkı yaptığını belirten sanatçı, aşk acısının süresi hakkında, "Kimisi için üç gün, kimisi için üç yıl. Buray için ise dönem dönem değişir.

Bazen gerçekten yerine konulmayacak insanlar var, ömür boyu çıkmaz. Bazen de üç günde geçer. Kişiye göre değişir" dedi.

Buray, Mayıs’ta Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar” programında, Avustralya’da genç yaşta evlendiğini ve bu evliliğin 6 yıl sürdüğünü açıklamıştı.

Kelebek Yazarı Mehmet Üstündağ’ın köşesinde yer verdiği habere göre, Buray, Mina Soyak’ı istemeye ailesiyle gidecek. Geleneklere bağlı kalarak aile büyüklerinin kapısını çalacak.

Çift, ilişkilerini gizli tutsa da sosyal medyada birbirlerini takip etmeleri ve beğenileri aşkı ele verdi.

Bu ilişkinin cemiyet ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırması bekleniyor.

BURAY KİMDİR?

Buray Hoşsöz, 15 Haziran 1984’te Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. Türk asıllı Kıbrıslı pop şarkıcısı, besteci ve müzisyendir. Romantik pop şarkılarıyla tanınır.

Lise eğitimini Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde, lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nde tamamladı. İngiltere’de Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği yüksek lisansı yaptı. Bu eğitimler, onu profesyonel aranjör ve orkestra şefi yaptı.

Kıbrıs’ta müzik yolculuğuna başlayan Buray, Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan ve İzel’e gitaristlik yaptı. KKTC’de albümlerde aranjörlük ve TV programlarında orkestra şefliği yaptı. 2004’te “United Boyband” ile Kıbrıs Eurovision elemelerine katıldı, İngiltere’de konser verdi. 2008’de Babutsa’nın “Yanayım” albümünde aranjörlük ve gitaristlik yaptı.

Avustralya’da tanıştığı Gözde Ançel ile çalışarak Ferhat Göçer’in “Unutmuş Çoktan” gibi besteler yaptı. “Sensitive Vibrations” ve “Acoustic Ceremony” ile İngilizce konserler verdi. 2015’te “1 Şişe Aşk” albümüyle solistliğe başladı; “İstersen” şarkısı 1 numaraya yükseldi, “Sen Sevda mısın”a klip çekildi. 2016’da “Sahiden” albümüyle “Aşk mı Lazım”, “Aşk Bitsin”, 2018’de “Kehanet” ile “Deli Divane”, “Kabahat Bende” hit oldu.

Son yıllarda “Alaz Alaz”, “Yüreksiz Tilki”, “Rampapapam” gibi single’larla yaz aylarına damga vurdu.

Akustik ritimler ve özgün vokaliyle romantik aşk şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Konserleri ve TV programlarıyla (örneğin Şarkılar Bizi Söyler) gündeme gelmişti.

MİNA SOYAK KİMDİR?

Mina Soyak, Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ve Aslı Pehlivanlı’nın kızıdır; cemiyet hayatında tanınır.

Soyak, New York Üniversitesi mezunu oldu.

Lise eğitimini Türkiye’de tamamladı, New York Üniversitesi’nde sanat, tasarım ve işletme alanlarında eğitim aldı.

Girişimci kimliğiyle bilinir; 2,5 yıl önce “The Organized Mess” (TOM) adlı seyahat ve yaşam tarzı markasını kurdu.

2022’de teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile ilişkiye başladı, 2024 Eylül’ünde Atina’da evlilik teklifi aldı. Courchevel’de bekarlığa veda partisi düzenlediler, Roma’da düğün planladılar. Ancak 2025 Eylül itibarıyla Tanrıvermiş’in bir kulüpten kovulması nedeniyle düğünleri ertelendi.

Soyak, sosyal medyada aktif, cemiyet etkinliklerinde sıkça yer alıyor.