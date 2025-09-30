Ünlü şarkıcı Buray ile Mina Soyak aşk iddiası asılsız çıktı: Evlenecekleri iddia edilmişti!

Ünlü şarkıcı Buray’ın, sosyetenin tanınmış ismi Mina Soyak’ı istemeye gideceği yönündeki iddialar yalanlandı.

Kıbrıslı sanatçı Buray’ın, Soyak Holding’in patronu Erkut Soyak ile Aslı Pehlivanlı’nın kızı Mina Soyak’ı geçen hafta sonu istemeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Günaydın Yazarı Bülent Cankurt’un haberine göre, cemiyetin sevilen ismi Mina Soyak ile ilgili bu aşk iddiaları çevresinde şaşkınlık yarattı.

Aileye yakın kaynaklar, ne bir aşk ne de isteme durumunun olduğunu belirtti. Erkut Soyak’ın bu iddialardan habersiz olduğu öğrenildi.

Mina Soyak, haberler üzerine kendisini arayanlara, “Buray’ı tanıyorum, ancak aramızda arkadaşlıktan öte bir ilişki yok” dedi.

Mina Soyak, iş ve moda dünyasında adından söz ettiren bir isim. 2022’de teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş ile aşk yaşamaya başlayan Soyak, yaz sonunda nikah planlamıştı. Ancak düğünden günler önce nişanı bozmuştu.

BURAY KİMDİR?

Buray Hoşsöz, 15 Haziran 1984’te Lefkoşa’da doğdu. Türk asıllı Kıbrıslı pop sanatçısı, besteci ve müzisyen. Romantik şarkılarıyla biliniyor.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde lise, Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. İngiltere’de Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği yüksek lisansı yaptı. Aranjör ve orkestra şefi olarak kariyer yaptı.

Kıbrıs’ta müzik yolculuğuna başlayan Buray, Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan ve İzel’e gitaristlik yaptı. KKTC’de albüm aranjörlüğü ve TV programlarında orkestra şefliği yaptı.

2004’te “United Boyband” ile Eurovision elemelerine katıldı, İngiltere’de sahne aldı. 2008’de Babutsa’nın “Yanayım” albümünde çalıştı.

Avustralya’da Gözde Ançel ile tanışarak Ferhat Göçer’in “Unutmuş Çoktan” gibi bestelere imza attı. “Sensitive Vibrations” ve “Acoustic Ceremony” ile İngilizce konserler verdi. 2015’te “1 Şişe Aşk” albümüyle solistliğe adım attı; “İstersen” 1 numaraya ulaştı, “Sen Sevda mısın” klibi çekildi.

2016’da “Sahiden” ile “Aşk mı Lazım”, 2018’de “Kehanet” ile “Deli Divane” hit oldu. “Alaz Alaz”, “Yüreksiz Tilki”, “Rampapapam” single’larıyla yaz aylarına damga vurdu.

Akustik ritimleri ve özgün vokaliyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Konserleri ve Şarkılar Bizi Söyler gibi programlarla gündemde.

MİNA SOYAK KİMDİR?

Mina Soyak, Soyak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Soyak ile Aslı Pehlivanlı’nın kızı. New York Üniversitesi mezunu, cemiyet hayatında tanınıyor.

Türkiye’de lise eğitimini tamamladı, New York Üniversitesi’nde sanat, tasarım ve işletme okudu. Girişimci kimliğiyle öne çıkıyor.

2,5 yıl önce “The Organized Mess” adlı seyahat ve yaşam tarzı markasını kurdu.2022’de Tuğberk Tanrıvermiş ile ilişkiye başladı, 2024’te Atina’da evlilik teklifi aldı.

Courchevel’de bekarlığa veda partisi düzenledi, Roma’da düğün planladı. Ancak 2025’te Tanrıvermiş’in bir kulüpten kovulması sonrası düğün ertelendi. Sosyal medyada aktif, cemiyet etkinliklerinde sıkça görülüyor.

