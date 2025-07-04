Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi yangın bölgesine koştu! Durumun vahametini gösterdi

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Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi yangın bölgesine koştu! Durumun vahametini gösterdi

Türkiye bir haftadır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, Ödemiş Buca ve Çeşme'deki yangın bölgelerine yardıma koştu. Bölgedeki son durumu 'Tahribat gerçekten büyük' diyerek gösterdi.

Türkiye dört bir yandan cayır cayır yanıyor. Havadan ve karadan yangına müdahale edilse de rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüyor. Alevlerin yoğun olduğu İzmir Ödemiş’te iki acı haber geldi. Bir orman işçisi şehit olurken, yatağa bağımlı bir vatandaş da yaşamını yitirdi.

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ÜNLÜ ŞARKICI SOLUĞU YANGIN YERİNDE ALDI

Çeşme'deki yangın kontrol altına alınırken, Buca'da müdahale sürüyor. Ünlü şarkıcı Çelik yaşanan bu felakete daha fazla kayıtsız kalamadı ve soluğu yangın bölgelerinde aldı.

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Gece saatlerinde arazi aracıyla yola çıkan Çelik, Ödemiş'ten görüntüler paylaşarak 'Tahribat gerçekten büyük' diyerek durumun vahametini gösterdi.

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