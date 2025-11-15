Sık sık imaj değişikliğiyle gündeme gelen Ceylan Avcı, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Sosyal medya paylaşımlarında filtrenin dozunu abartan Ceylan'ı Nişantaşı'nda görenler "Keşke bu haliyle kalsa", yorumunda bulunan da oldu "Resmen dolandırıcılık" diyen de.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Snob Magazin tarafından görüntülendiği fark edince utangaç tavırlar sergileyen ünlü şarkıcı Ceylan'ın paylaşımlarındaki halinden ise eser yok. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre bir hayli farklı görünen Ceylan'a bu konuda eleştiriler de geldi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ceylan'ı görenler "Keşke bu haliyle kalsa", "Paylaşımlardaki bambaşka biri", "Resmen dolandırıcılık" yorumlarında bulundu.