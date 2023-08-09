Ünlü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da kaymak tabakaya konser verdi

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini verdi. Antalya'da yapılan ve biletlerinin 13 bin lira ila 1 milyon TL arasında olduğu konserde Aguilera'ya yoğun ilgi gösterildi.

Ünlü şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da kaymak tabakaya konser verdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Müzik dünyasının ünlü kadın yorumcularından, 7 Grammy Ödülü sahibi ABD'li pop, gospel, caz müzisyeni ve söz yazarı Christina Aguilera, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi. Bilet fiyatlarının 1 milyon TL'yi aştığı konser "Regnum Live in Concert" kapsamında yapılırken binlerce kişi, şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

3613015-8929f5a9511367ab279d4bb1c5cb309d.jpg

LOCA FİYATI 1 MİLYON 40 BİN TL

Belek'te sahne alan sanatçının dev konserini ayakta izlemek isteyenler için bilet fiyatı 450 Euro (13 bin 387 TL) olarak belirlenirken loca fiyatı ise 35 bin Euro (1 milyon 40 bin 977 TL) idi. Ses ve görsel sunumlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Aguilera, "Stripped" ve "Dirrty" adlı hit parçalarıyla konserine başladı ve sanatçıya sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti.

3613015-c5ef4966a2c6b044004b29258c542620.jpg

"Genie in a bottle", "What a girl wants" şarkılarını da söyleyen Christina Aguilera, sahnede "Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

christina-aguilera-turkiye-deki-ilk-konserini-2-16209433-o.jpg

Aguilera, ayrıca "Unutmayın tek bir hayatımız var, bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz" diyerek "Feel this moment" şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde ayrıca Aguilera, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir" ifadesini kullanarak "Say something" şarkısını vokalisti ile beraber seslendirdi. "Sizi seviyorum" cümlesiyle kapanışı "Fighter" ve "Let there be love" parçalarıyla yapan Aguilera'ı konserde izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından birçok isim de yer aldı.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Glutensiz ekmek zararlı mı Sağlık
Glutensiz ekmek zararlı mı
Amasya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı Güncel
Amasya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Gizemli hepabit Sağlık
Gizemli hepabit
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı Dünya
Rusya Batı'nın Ukrayna'ya ne kadar yardım ettiğini açıkladı
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak Magazin
Ayhan Sicimoğlu'nun yeni bombası patladı. Milyarder hasta eşi bir daha kahrolacak
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor Dünya
Polonya Belarus sınırına ek asker gönderiyor
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor Sağlık
Uzmanı uyardı. Sahte botoks böyle ölüm saçıyor