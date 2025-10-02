Ünlü şarkıcı Dicle Olcay ve Murat Güneş’ten samimi itiraflar! “Bilsem Ki” nasıl fenomen oldu?

Ünlü şarkıcı Dicle Olcay ile söz yazarı ve besteci Murat Güneş, müzik kariyerlerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

“ŞARKIYI SÖYLERKEN BENİ ŞARKININ RUH HALİNE SOKMAK İÇİN AĞLATTILAR”

Sevilen şarkıcı Dicle Olcay ile “Senden Çocuğum Olsun", "Yadigar", "Aşk Ordusu", "Çok Ama Çok", "Aşktan Ölelim", "Sen İstanbulsun", "Bir Dakika", "Günah Sevap" gibi birçok esere imza atan söz yazarı ve besteci Murat Güneş, D-Smart’ın futbol ve 90’lar müziklerini bir araya getiren sevilen programı 90’lar Futbol Smart’ta, Berke Kosova ve Semih Sezerli’nin konuğu oldu.

Dicle Olcay çıkan yeni şarkısıyla alakalı yaptığı açıklamada, “Ulu Orta Çok eğlenceli bir şarkı. Açıkçası kendi repertuvarımda böyle bir şarkı yoktu, büyük bir boşluğu doldurdu. Hem oturarak hem de ayakta dans edebileceğiniz güzel bir şarkı yaptık. Bir şarkının iyi olup olmadığını sahnede anlıyorum. Eğer sahnede insanlar söylüyorsa veya bazen şarkıyı atladığımda inatla istiyorlarsa o zaman diyorum ki bu şarkı iyi bir noktaya geliyor.” ifadelerini kullandı.

Güçlü ses Dicle Olcay, “Ufak tefek cinayetler dizisine jenerik müziği yapılacaktı. Murat’la ortak arkadaşımız ‘Dicle bir şarkı var elimde bu şarkıyı söyler misin’ dedi. Söz ve müzik Murat’a ait. Şarkıyı söylerken beni şarkının ruh haline sokmak için ağlattılar. Bu şarkı eski bir şarkı gibi gelmişti. Bir Cover gibi gelmişti. Murat’ın ruhunu o an da fark ettim.” dedi.

“AYSEL GÜREL’İ HEP HİSSEDİYORUM, HEP HİSSEDECEĞİM”

Değerli söz yazarı Murat Güneş ise “Benim en sevdiğim şarkıcı derdini doğru anlatan şarkıcıdır. Benim hali hazırda yapmış olduğum bir sürü şarkı var ama kişiye özel şarkı yapmayı çok daha fazla seviyorum ve onun şarkıcıya da bana da daha verimli olacağına inanıyorum. Kalemiyle Türk müziğine değer katan şarkıcı Murat Güneş yeni düetiyle ilgili, “Ben her gün şarkı yazmak için oturuyorum. 2-3 gün şarkı yazmadığımda tribe giriyorum. İlhamı beklersen sabaha kadar beklersin. Bu iş de her iş gibi çalışmayı gerektiriyor. Kendini doğru beslemek, arkadaşını dinlerken ondan feyz almak. İzlediğin filmden etkilenmek. Okuduğun romandan etkilenmek. Kendimi 24 saat çalışıyor olarak görüyorum. Dışardan da ‘evde oturuyor sabah 9 akşam 5 mesaisi yok’ gibi gözüküyor ama ben 24 saat çalışıyorum.” açıklamalarında bulundu.

Murat Güneş kendisine yöneltilen “Aysel Gürel tedrisatından gelmek” sorusuna; “Aysel Gürel’in elinin değdiğini ben hissediyorum. Hatta bunu benim yakın arkadaşlarım hissediyorlar. ‘Aysel öldükten sonra senin kalemin değişti’ diyorlar. El aldım diyemem çünkü öyle bir şey bana yapmadı ama ben kendimi öyle hissediyorum. Aysel Gürel ile tanışmış olmak, onun çok yakını olmak. Onun ruhu bir şekilde içimde var. Hep hissediyorum, hep de hissedeceğim.” ifadelerini kullandı.

“BİLSEM Kİ ŞARKISI BENİMLE BÜTÜNLEŞTİ”

Dicle Olcay, coverladığı “Bilsem Ki” şarkısıyla alakalı; “Bilsem ki benim O ses Türkiye’’de söylediğim bir şarkıydı. Orada pop-arabesk bir şey söylemek istedim. Bence en iyi performansımdı ama o gün elendim. Sonra insanlar sosyal medyadan ‘bu performansla nasıl elenirsin?’ şeklinde mesajlar attı. Murat Boz’un vokalisti olduğum için Avrupa Turnesine gittiğimizde ya da Türkiye’de konserler verdiğimizde o şarkı benimle bütünleşti. Youtube’da akustik projeler yaparken dedim ki ‘mâdem öyle burada bu şarkıyı söyleyelim.’ Bu şarkı akustik projelerin arasında en çok dinlenen şarkı oldu.” diye konuştu.

“FUTBOL SEVİLEN BİR AİLEDE BÜYÜDÜM”

Murat Güneş ailesinin futbol sevgisine değinerek; “Belki de takım tutmamak ya da anlamamak benim işime yarıyordur. Her takım benimle temasa geçebilir. Futbolla hakikatten alakam olmadığı için her bir takıma şarkı yazarım. Futbol sevilen bir evde büyüdüm. Babamın lakabı ‘Kartal Yavuz’, kardeşim hasta Beşiktaşlı. Babam Beşiktaş’a şiir yazıyordu. Annem Galatasaraylı.” dedi.