Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Murat Özdemir tek celsede boşandı! Mahkemeden gizlilik talep etti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz yıl Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir’den dün tek celsede boşandı.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2024 yılında kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile Dubai’de dünyaevine girmişti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık iddialarını geçtiğimiz gün yalanlayan çift dün tek celsede resmen boşandı.

“EVLİLİK BİRLİĞİ TEMELİNDEN SARSILDI”

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını açıklayan Gündeş, evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını açıkladı.

GİZLİLİK VE BASIN YASAĞI TALEP ETTİ

Öte yandan Gündeş mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulundu. Dün Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Ebru Gündeş ile Murat Özdemir katılmadı.

TAZMİNAT İSTEMEDİ

Boşanma davalarına katılmayan çifti avukatları temsil etti. Mahkeme çitin boşanmasına karar verirken, tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı da öğrenildi.

Gündeş, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yazılı bir açıklamayla boşanacağını duyurmuştu.

"FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE"

Ünlü sanatçı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla."

