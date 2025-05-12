Ünlü şarkıcı eski defterleri açtı: "Doktorla kurtuldum"

Sırbistan’ın sevilen pop-folk şarkıcılarından Rada Manojlović, sakinleştirici ilaca bağımlılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkesinde Kurir ve Blic gazetelerine verdiği röportajlarda, özellikle Xanax isimli ilaca altı ay boyunca bağımlı kaldığını ve bu süreçte büyük zorluklar yaşadığını dile getirdi.

“Çok fena bağlandım. Kendi kendime ‘bırakırım’ dedim ama öyle kolay olmadı. Altı ay boyunca ayrılamadım. Herkes ‘gerekirse alırım, sonra bırakırım’ sanıyor ama öyle değil. Bu işi ancak uzman yardımıyla aşabilirsiniz” dedi. Ünlü şarkıcı, doktor tavsiyesi olmadan ilacı aniden bırakmanın ciddi sonuçlar doğurduğunu da sözlerine ekledi.

BERKOVİĆ İLE İLİŞKİSİNİN PERDE ARKASI

Manojlović, daha önce sevgilisi olan şarkıcı Haris Berković ile yaşadığı ilişkinin bitişiyle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. “Ben hep kaçan oldum. Onlara anlatmaya çalıştım ama kimse anlamadı. Çocuk istemememin nedeni onlar değildi. Ben kendimden emin değildim. Kendi sorunlarını çözemeyen biri çocuk büyütemez” dedi.

İlişki döneminde yaşadığı yoğun stresin ve uykusuzluğun, ilaç kullanımını tetiklediğini de aktardı. Özellikle başka birine âşık olmasıyla başlayan duygusal karmaşanın, onu kimyasal rahatlamaya ittiğini söyledi.

TEDAVİ SÜRECİ: "DOKTORLA ÇÖZÜM GELDİ"

Manojlović, en sonunda bir psikiyatr desteğiyle ilaçtan kurtulduğunu belirtti. “Önce 1.75 miligramla başladım, sonra doktor tavsiyesiyle iki haftada bir doz azaltarak tamamen bıraktım” dedi.

Şarkıcı, bu tür ilaçların yalnızca en uç noktada ve uzman kontrolünde kullanılması gerektiği konusunda dinleyicilerine de uyarılarda bulundu.