Ünlü şarkıcı estetik iddialarına noktayı koydu! Son hali testereye benzetilmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı estetik iddialarına noktayı koydu! Son hali testereye benzetilmişti

"Estetik" iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Göksel, estetik yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı hakkında çıkan iddialara, videolu bir paylaşımla yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı Göksel, hem kariyeriyle hem de yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Göksel'in, 'fazla estetik' yaptırdığına dair sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulunmuştu. Takipçileri Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulunmuştu.

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TESTEREYE BENZETİLMİŞTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları Göksel’in yüzündeki değişimi "Testere filmindeki karaktere benzetirken", bazıları da estetik müdahalelerin doğal görünmediğini savunmuştu.

Göksel, estetik iddialarına noktayı koydu. İddialara, videolu bir paylaşımla karşılık veren ünlü şarkıcı "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum" dedi.

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