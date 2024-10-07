Ünlü şarkıcı Fedon kendisine 'Gavur' diyenlere meydan okudu: ‘Beni sorgulayacak kimse yok’

Rum asıllı Türk şarkıcı Fedon, kimliğine yönelik 'Gavur' eleştirilerine şu şekilde tepki gösterdi. Fedon "Bana, 'gavur' diyorlar ama benden daha fazla bu ülke için mücadele eden yok. Vergimi ödüyorum, askerlik görevimi fazlasıyla yaptım. Türk’lük konusunda beni sorgulayacak kimse yok, sadece Allah.”

"27 AY GÖNÜLLÜ ASKERLİK YAPTIM"

Sözlerini; "Ben Hristiyanım ve Rum kökenliyim ama çoğu Müslüman’dan daha Türk’üm. Bu ülke için hizmet ettim, 27 ay gönüllü askerlik yaptım, vatanımı seviyorum" şeklinde sürdüren Fedon, 78 yaşında olduğunu ama jübile yapmayı düşünmediğini dile getirdi.

“SON NEFESİME KADAR SAHNEDEYİM”

Belgeselinin yapılacağını ve bir kitap yayımlayacağını ifade eden Fedon; "Jübilem, mezarda olacak. Sahneyi bırakmayı asla düşünmüyorum. Sahnede çalışmak benim için bir yaşam tarzı. Son nefesime kadar sahnedeyim, Rabbim ne derse o olur ama sahnede veda etmek istiyorum. İnşallah ölümüm Metin Arolat ve Zeki Müren Gibi sahnede olur" ifadelerini kullandı.

"ÇAPKIN OLAN ERKEK DEĞİL, KADINDIR"

Gösterişten uzak olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı Fedon, çocuklarını yetiştirmek için çok çalıştığını belirtti.

Fedon, “Çocuklarımı okuttum, büyüttüm. Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim. Hâlâ Bodrum’da kirada oturuyorum.”

Kendisine çapkın diyenlere ise Fedon, esprili bir açıklamada bulundu;

"Çapkın olan erkektir diye düşünülüyor ama aslında çapkın olan kadındır, istediği zaman seni elde eder."

FEDON KİMDİR?

Fedon adı ile sanat dünyasına adını duyuran Fedon Kalyoncu, şarkılarıyla dikkat çekiyor. Peki, Fedon kimdir?

FEDON KİMDİR?

1946'da İstanbul'da doğan Fedon’un, babası Rum, annesi Ermeni. Fedon, Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 yıllarında sinema sektöründe çalıştı. 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl Senin İçin adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu. Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybetti.

FEDON'UN ALBÜMLERİ

Senin İçin(12 Aralık 1991)

Aşığınım(Ekim 1992)

Nerdesin?(Haziran 1994)

Bir Kadın Var - Bi Tanem(1997)

Sevdiklerimizle (Toplama albüm, 14 Nisan 2000)