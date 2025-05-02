Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer'den üzen haber! Hastalığını ilk kez açıkladı

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer’den hayranlarını üzen haber geldi. Göçer, "Sınırdayım, borderline (Kişilik bozukluğu) durumum olabilir" diyerek hastalığını açıkladı.

“EN BÜYÜK SIKINTIM”

Programda psikolojik durumu hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Sınırdayım, borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir” dedi. "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur" diyen Göçer, "Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum" ifadelerini kullandı.

HEKİMLİĞİ BIRAKMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Bir yaşına bile gelmeden yaşamını yitiren kardeşi Serhat hakkında da açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, kardeşi için hekimliği bırakmadığını söyledi.