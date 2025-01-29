Ünlü şarkıcı Fulden Uras ölüm haberiyle yıkıldı: Doyamadım sana

Fulden Uras, babası Mutlu Otman'ın hayatını kaybettiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

"BABACIĞIMI KAYBETTİK"

Fulden Uras, dün entübe edildiğini söylediği babasının hayatını kaybettiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" sözleriyle dile getirdi.

FULDEN URAS KİMDİR?

Fulden Uras 6 Haziran 1968, İstanbul doğumlu Türk şarkıcı ve oyuncu. Erkekçe Dergisi'ne verdiği cesur pozlarla tanındı. Ah Bu Kadınlar (Cavit Yörüklü)'ın başrolünde ilk kez kamera karşısına geçti. Sezer İnanoğlu ve Vatan Şaşmaz ile uzun süreli birliktelikler yaşadı. 1991'de “assolist” olarak sahneye çıktı ve 1995'te ilk albümü Belliydi Zaten'i çıkardı. Bağırsak kanserine yakalandı; uzun süre tedavi gördü.

Kelebek hastalığı bulunan çocuklar için yardım kampanyası yürüten bir derneğin başkanlığını yaptı.