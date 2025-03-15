Ünlü şarkıcı Gazze'de 4 kişilik iftar yemeği verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Gazze'de 4 kişilik iftar yemeği verdi

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği verdi. İftar verdiği kurum fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü Şarkıcı Yıldız Tilbe, ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

Ünlü isim Tilbe, Gazze'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek oruç tutan Gazzelilere destek oldu.Üç farklı noktadaki iftar yemeğine 4 bin Gazzeli katıldı.

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Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yıldız Tilbe'nin yapmış olduğu davranış özellikle de sosyal medya kullanıcılarında takdir topladı.

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Tilbe ile ilgili olarak "Allah kabul etsin, bir Sanatçı nasıl olması gerekirse öyle ne bir eksik ne bir fazla.." "Gönlü güzel Yıldız Tilbe" gibi yorumlar yapıldı.

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