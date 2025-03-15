Ünlü şarkıcı Gazze'de 4 kişilik iftar yemeği verdi

Ünlü Şarkıcı Yıldız Tilbe, ramazan ayında anlamlı bir dayanışmaya imza attı.

Ünlü isim Tilbe, Gazze'de 3 farklı noktada 4 bin kişiye iftar yemeği vererek oruç tutan Gazzelilere destek oldu.Üç farklı noktadaki iftar yemeğine 4 bin Gazzeli katıldı.

Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Yıldız Tilbe'nin yapmış olduğu davranış özellikle de sosyal medya kullanıcılarında takdir topladı.

Tilbe ile ilgili olarak "Allah kabul etsin, bir Sanatçı nasıl olması gerekirse öyle ne bir eksik ne bir fazla.." "Gönlü güzel Yıldız Tilbe" gibi yorumlar yapıldı.