Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Aile içi şiddet...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Aile içi şiddet...

Ünlü rock grubu Puddle of Mudd’ın solisti Wes Scantlin, aile içi şiddet ve uyuşturucu madde bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alındığı öğrenildi

ABD’li ünlü rock grubu Puddle of Mudd’ın solisti Wes Scantlin, aile içi şiddet ve uyuşturucu madde bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

California’da gözaltına alınan 53 yaşındaki müzisyen, sevgilisiyle yaşadığı tartışma sonrası ihbar edildi.

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İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştüğü ve Scantlin’in sevgilisinin kolunda morluklar tespit edildiği öğrenildi.

Sabaha karşı evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan rock yıldızının evinde uyuşturucu madde bulunduğu da bildirildi. Ünlü müzisyen, 90 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Scantlin, daha önce de rutin bir trafik kontrolü sırasında yaşadığı olay nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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