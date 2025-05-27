Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in borsa tepkisi sosyal medyayı salladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in borsa tepkisi sosyal medyayı salladı

Son dönemde BİST endekslerindeki düşüşünü ünlü sanatçı Gülben Ergen eleştirdi. Ergen'in yaptığı değerlendirmeye çok sayıda yorum yapıldı.

Son dönemde Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların tepkisini artırırken, ünlü sanatçı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Ergen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın. Yaparsa bin pişman olsun. Ah etmek için bire bir bist100” ifadelerini kullanarak BIST 100 endeksindeki düşüşe sert tepki gösterdi.

Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı takipçileri Ergen’in sitemine destek verirken, bazıları ise bu çıkışı eleştirdi.

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Daha önce de zaman zaman ekonomik gelişmeler ve toplumsal konular hakkında düşüncelerini paylaşan Gülben Ergen’in bu çıkışı, hem yatırım çevrelerinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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