Ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bayram mesajı: İçim buruk, neşem yok

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Gülşen'den dikkat çeken bayram mesajı: İçim buruk, neşem yok

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Saraçhane’de protesto eylemleri başlamış CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu eylemleri bir ileri götürerek boykot çağrısı yapmıştı. Türkiye gündeminde yaşananlar devam ederken ünlü şarkıcı Gülşen bayram mesajı paylaştı. Gülşen mesajında neşesinin olmadığını söyledi.

Kimi ünlü isimler mitinglerde boy gösteriyor kimi öğrencilere özgürlük istiyor kimi ise sessizce bekliyor. Gülşen sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bayram mesajı paylaştı. Gülşen'in bayram mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sımsıkı kucaklaşmak, birbirimizi sevip sayıp duyup anlamak, huzur, bir aradalık varsa asıl o zaman her gün bayram değil midir her birimize? Günlerdir gecelerdir içim buruk, neşem yok, tadım tuzum hiç yok. Ama umudum var. Hep de kocaman.

En çok geleceğimizi ışığa boğacak olan pırıl pırıl gençliğin sesinden, büyüklerimin

ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, cennet vatanımızın karış karış toprağından..."

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