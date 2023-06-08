Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Bir gecede dünya yıldızı olmuştu

Girl from Ipanema şarkısıyla tüm dünyada tanınan, Brezilyalı ünlü şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Astrud Gilberto, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti. Bir gecede dünya yıldızı olmuştu

Tüm zamanların en çok cover'ı yapılan ikinci şarkısı Girl from Ipanema şarkısıyla tanınan Brezilyalı usta şarkıcı Astrud Gilberto, 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Acı haberi torunu Sofia Gilberto sosyal medyadan duyurdu.

Haber Global'in derlediği bilgilere göre Rio de Janerio'da büyüyen Gilberto, saksafonu Stan Getz'in yer aldığı klasik bossa nova albümü Getz/Gilberto'nun yapımcıları tarafından işe alınmaya yetecek kadar İngilizce bildiği için 1964 yılında bir gecede beklenmedik bir şekilde süperstar olmuştu.

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Antonio Carlos Jobim ve Vinicius de Moraes tarafından yazılan hüzünlü balad The Girl from Ipanema'yı söyleyen Astrud'un Gilberto, birazcık İngilizce bilmesi sayesinde bir gecede dünya yıldızı olmuştu. Şarkısı bir anda Güney Amerika'da hit oldu. Şarkı o kadar çok başarılı olunca Portekizce versiyonu da yapıldı.

"Uzun boylu, genç ve güzel Ipanema'lı kız yürüyor O geçerken Yanındakiler "Ah" diyor"
Şarkının uluslararası başarısı, caz ve sambayı karıştıran bir tür olan bossa nova'nın tüm dünyada popüler olmasını sağladı.

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Albüm iki milyondan fazla kopya sattı. Şarkı, Beatles efsanesi Yesterday'in ardından en çok cover'lanan şarkı oldu.

Bu albüm Yılın Albümü de dahil olmak üzere 1965 yılında 3 Grammy Ödülü birden kazandı. Astrud "en iyi yeni sanatçı" ve "en iyi vokal performansı" ödüllerini aldı.

Efsaneleşen bu şarkıya esin veren uzun boylu, genç ve güzel kadının Heloisa Eneida Menezes Paes Pinto olduğu sonradan açıklanmıştı.

Gilberto, bu başarıdan sonra Getz ile birçok kez turneye çıktı. Ayrıca 8 albüm yaptı. 1969 yılından sonra 7 albüme daha imza attıktan sonra 2002'de emekli oldu.

Kariyeri boyunca daha çok canlı performansıyla öne çıktı. George Michael'la birlikte şarkı söyledi.

Son yıllarını hayvan hakları aktivizmi ve görsel sanatlarda kariyere adadı.

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