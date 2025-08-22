Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Hayranları derinden sarsıldı

Dünyaca ünlü Rock yıldızı Xava Drago, 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Meksikalı rock grubu Coda'nın solisti rock yıldızı Xava Drago, 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Gerçek adı Salvador Aguilar olan şarkıcı, mide kanseriyle mücadelesinin ardından Perşembe günü (21 Ağustos) Meksiko'da yaşamını yitirdi.

Grup arkadaşları, solistlerine dokunaklı bir saygı duruşunda bulunarak vefatını doğruladı ve "kalplerinin kırıldığını" söyledi.

Instagram'da yaptıkları açıklamada, "Kalplerimiz kırık. Derin bir üzüntüyle sevgili Xava'mızın vefat ettiğini sizlerle paylaşmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

