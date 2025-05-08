Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu apar topar hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü Şarkıcı Nazan Öncel yaptığı sosyal medya paylaşımı ile hayranlarını korkuttu.

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sağlık sorunu yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

nazanoncellll.jpg

Vereceği konserin de ertelendiğini söyleyen Öncel paylaşımında, "Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo sürecine geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin" açıklamasında bulundu.

Ünlü Şarkıcı 9 Mayıs Cuma günü IF Beşiktaş'ta sahne alacaktı.

Son Haberler
İBB soruşturmasında ifade veren Mehmet İlhan Gülay serbest bırakıldı
İBB soruşturmasında ifade veren Mehmet İlhan Gülay serbest bırakıldı
Fenerbahçe için kritik gelişme: 3 Temmuz için dev tazminat
Fenerbahçe için kritik gelişme: 3 Temmuz için dev tazminat
Medyaya yeni soluk! Yayın hayatına resmen başladı
Medyaya yeni soluk! Yayın hayatına resmen başladı
Galatasaray yarın Trabzon'a gidiyor
Galatasaray yarın Trabzon'a gidiyor
Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu apar topar hastaneye kaldırıldı