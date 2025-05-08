Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sağlık sorunu yaşadığını ve hastaneye kaldırıldığını sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Vereceği konserin de ertelendiğini söyleyen Öncel paylaşımında, "Ambulansa kadar bana eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da döndüğümde beni cümle kapısında karşıladı. Bugün yine hastanedeyim... Anjiyo sürecine geçildi... Yarın akşamki konser için sizlere bir özür borcum var. Biletleriniz geçerlidir. Lütfen affedin" açıklamasında bulundu.

Ünlü Şarkıcı 9 Mayıs Cuma günü IF Beşiktaş'ta sahne alacaktı.