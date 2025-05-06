Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’e haciz şoku! Mal varlığı çok konuşulmuştu

Yaptığı yatırımlarla adından sıklıkla söz ettiren ünlü şarkıcı Tatlıses'in çok sayıda mülküne borçları nedeniyle haciz getirildiği iddia edildi. Lüks otellerden tutun da villalara kadar uzanan serveti tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

MİLYONLARCA LİRALIK SERVETE HACİZ KARARI

Ekol TV'de yer alan habere göre ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in servetine borçları nedeniyle haciz kararı getirildiği öne sürüldü. Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olduğu biliniyordu.

İSTANBUL’DAKİ MAL VARLIĞI

1.5 dönümlük kebap salonu

Lüks sitede 3 daire

2 villa

TV binası

Tatlıses Şirketler Grubu binası

Giyim atölyesi ve mağaza

SERVETİ İSTANBUL İLE SINIRLI DEĞİL

Ünlü şarkıcının mal varlığı İstanbul’un dışında Şanlıurfa, İzmir ve Bodrum’da bulunuyor. Tatlıses’in memleketi Şanlıurfa'da bir daire ile 3 dönümlük arsası, İzmir Narlıdere'de bir daire, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan apartmanı ve bir villası var.

26 ODALI OTELİ DE BULUNUYOR

Denize sıfır konumda 6.5 dönüm üzerine kurulu 26 odalı oteli ve aynı büyüklükteki arsası da servetinin öne çıkan parçaları arasında. Tatlıses’in Kuşadası’nda 8 dönümlük araziye kurulu 6 katlı lüks oteli ve 5 kebap salonu bulunuyor. 1 tekne, 2 sürat motoru, 6 lüks araç ve 20 şirket aracı da sanatçının servet listesinde.