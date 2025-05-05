Ünlü şarkıcı iddialara son noktayı koydu! Hamile olduğu söyleniyordu

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici’nin hamile olduğu ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı bu iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

DJ MELİH KUNUKCU İLE AŞK YAŞIYORDU

DJ Melih Kunukcu ile aşkını ilan eden İrem Derici, evlilik teklifi beklemediğini ifade ederken evliliğe de açık kapı bırakıp “Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim” ifadelerini kullanmıştı. Derici öte yandan ilk defa çocuk hayali kurduğunu söylemişti.

HAMİLE OLDUĞU İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

İrem Derici’nin hamile olduğu iddiası bir anda gündem olurken güzel şarkıcı bu konuda açıklama yaptı. Ünlü isim, çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"EVLİLİK OLMADAN ÇOCUK OLMAZ"

Derici karnının olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Benim de geleneksel taraflarım var. Evlilik olmadan çocuk olmaz. Böyle dedikodulara gülüp geçiyorum ama açıklama yapmam gerektiğini hissettim" diyerek iddiaları net bir dille yalanladı.