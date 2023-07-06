Ünlü şarkıcı intihar etti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

Uzun zamandır depresyonla mücadele eden ve geçtiğimiz gün intihar eden dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee, 48 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberi, hayranlarını yasa boğdu.

Ünlü şarkıcı intihar etti! Ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu

Editör: Özlem KIRAL

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin bir süredir depresyonda olduğu ve 4 Temmuz'da intihar girişiminde bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki ünlü şarkıcı, hayatını kaybetti.

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"İÇİNDEKİ ŞEYTAN ONUN İYİ YANINI ALDI"

Facebook hesabından ünlü şarkıcının ölüm haberini duyuran kardeşi, Lee'nin komada olduğunu ve dün hayatını kaybettiğini açıkladı. Paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" ifadelerini kullandı.

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KARİYERİNE 9 YAŞINDAYKEN BAŞLADI

Hong Kong doğumlu müzisyen 9 yaşındayken ABD'ye taşınarak kariyerine ilk adımını atmıştı. 1998 yılında Disney filmi Mulan'ın Reflection şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı, Oscar Ödül Töreni'nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak bir ilke imza atmıştı. Lee, Chanel isimli moda markasının ilk Çinli yüzü olarak da dikkat çekmişti.

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