Ünlü şarkıcı İrem Derici 12 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor! Söz tarihi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ Melih Kunukcu ile bir dargın bir barışık bir süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi alan İrem Derici’nin söz tarihi belli oldu.

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren İrem Derici, bir süredir özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

İKİLİNİN SÖZ TARİHİ BELLİ OLDU

DJ Melih Kunukcu ile dolu dizgin aşk yaşayan ünlü isim daha önce birkaç kez ayrılıp barışma haberleriyle dikkat çekmişti. İrem Derici ile DJ ve dansçı sevgilisi Melih Kunukcu'dan sürpriz haber geldi.

Melih Kunukcu, Derici'ye yakın arkadaşlarının düğününde evlilik teklifinde bulundu. Ünlü çiftin söz tarihi de belli oldu.

İrem Derici, 8 Ekim'de aile arasında bir söz kesileceğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

