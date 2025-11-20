Futbolda yasa dışı bahis skandalı büyürken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı cezalar arasında Kırklarelispor’un 20 yaşındaki futbolcusu Rüzgar Derici’nin adı öne çıktı. Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin kardeşi olması, haberi spor ve magazin dünyasında şok etkisi yarattı.

TFF’nin yürüttüğü geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında Kırklarelisporlu 20 yaşındaki Rüzgar Derici, 12 ay futboldan men cezası aldı. Genç oyuncunun pop yıldızı İrem Derici’nin kardeşi olması olayı ülke gündemine oturttu.

TFF’nin 18 Kasım 2025 tarihli 28 sayılı kurul toplantısında açıklanan kararda, Derici’nin “bahis eylemi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57/2 maddesi gereğince cezalandırıldığı belirtildi.TFF, soruşturmada 1.024 futbolcunun dosyasını inceledi, 282’sini disiplin kuruluna sevk etti ve 281’ine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi. Rüzgar Derici bu cezaların en ağırlarından birini alarak 2026 sonuna kadar resmi maçlarda oynayamayacak.

Karar metninde şu ifade yer aldı: “Rüzgar Derici’nin, bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Türk futbolunda sıfır tolerans politikası devam ediyor; federasyon yeni cezaların da yolda olduğunu duyurdu.

Kırklarelispor, Derici’yi kadro dışı bıraktı, aileden henüz açıklama yok. Sosyal medyada “Rüzgar Derici bahis” etiketi hızla trend oldu, paylaşımlar on binlerce etkileşim aldı.

RÜZGAR DERİCİ KİMDİR?

24 Aralık 2004 doğumlu Rüzgar Derici, futbola 2016’da Sarıyer altyapısında başladı. Küçükçekmece Sinop Spor, Darıca Gençlerbirliği ve Tepecik Spor formaları giydi.

Ocak 2025’te Kırklarelispor’a transfer olarak profesyonel kariyerinde yükselişe geçmişti. 12 aylık ceza, tam form tutmaya başladığı dönemde kariyerine ağır darbe vurdu.İrem Derici’nin kardeşi olması haberi magazin basınında da manşet yaptı. Şarkıcı şimdilik sessizliğini koruyor.

TÜRK FUTBOLUNU SARSAN DEV BAHİS OPERASYONU

TFF’nin son yılların en büyük disiplin hamlesinde 281 futbolcu ceza aldı. Genç oyuncular cezaların büyük kısmını oluşturuyor. Federasyon “yasa dışı bahis ve şike girişimlerine sıfır tolerans” ilkesiyle hareket ettiğini yineledi. Soruşturmanın yeni dalgaları ve isimleri bekleniyor.