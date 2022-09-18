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Hadise'den şarkı söylerken şok eden hareket. Yüzüğünü fırlatıp attı

İstanbul'da düzenlenen 7'nci Kardeş Kültürler Festivalinde konser veren Hadise, şarkı söylerken parmağındaki yüzüğü fırlatıp attı. Yüzüğün Mehmet Dinçerler'in geri istediği 3 milyonluk yüzük olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:58
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Ünlü şarkıcı İstanbul'da verdiği konser sırasında öyle bir hareket yaptı ki seyirci şok oldu

Hadise'den şarkı söylerken şok eden hareket. Yüzüğünü fırlatıp attı
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Hadise, 7'nci Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahneye çıktı. Led ekranlarda kısa bir video performans gösteriminden sonra ’Aşk Kaç Beden’ ile açılış yapan Hadise; "Bu gece üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" dedi.

Hadise, 'Prenses'i seslendirirken sahnede seyircileri şaşkınlığa uğratan bir hareket yaptı ve şarkının “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere fırlattı.

Hadise'nin yere fırlattığı yüzüğün, boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler'in evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzük olduğu sanıldı ama gerçek bundan çok farklıydı. Hadise'nin yere fırlattığı yüzük, kendisinin satın aldığı takılardan biriydi.

Hadise'nin yüzüğü fırlatma nedeni mikrofonu rahat tutamamasından kaynaklandığından dolayı olduğu söylense de bu hareketinin tam da 'Prenses'in “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” bölümünde gerçekleşmesi oldukça manidar oldu. Yardımcıları, Hadise'nin fırlattığı yüzüğü yerden alarak konser sonrasında kendisine geri verdi.

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merdanoğlu
18.09.2022 12:34
hadisede 3 milyonluk yüzüğü fırlatacak göz var mı bir bak bakalım  
 
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