Ünlü şarkıcı Jane Birkin evinde ölü bulundu. Sanat camiası yasta

1969'da eşiyle birlikte söylediği şarkıyla bir anda parlayan İngiliz şarkıcı ve oyuncu 76 yaşındaki Jane Birkin, evinde ölü olarak bulundu.

Birkin’in cansız bedeninin Fransa’nın başkenti Paris’teki evinde bakıcısı tarafından ölü bulunduğu belirtildi.

İngiliz şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Jane Mallory Birkin OBE 14 Aralık 1946 Londra'da dünyaya geldi.

1966 yılında çekilen Blowup filmindeki mankenlerden birini canlandırmıştı. 1969'da eşi Serge Gainsbourg ile birlikte söylediği Je t'aime... moi non plus ("I love you... me neither") şarkısı ile tanındı. 1975'te ise Gainsbourg'un ilk filmi olan Je t'aime... moi non plus filmindeki rolü ile En İyi Aktris dalında Cesar Ödülü'nü kazanmıştı.

Birkin iki Agatha Christie filmi olan "Death on the Nile" ve "Evil Under the Sun" filmlerinde rol aldı ve "Baby Alone in Babylone", "Amours des Feintes", "Lolita Go Home"un da içinde olduğu birçok albüm yaptı. 1992'de Victoires de la Musique ödüllerinde Yılın Kadın Sanatçısı ödülünü kazandı.

Jane Birkin müzik ve sinema hayatı dışında göçmen hakları ve AIDS gibi konularda derneklerle çalışmalar yaptı. Bosna, Rwanda ve Filistin'i ziyaret ederek çocuklarla ilgilendi. 2001'de İngiliz Kraliyet Nişanı'nı kazandı.