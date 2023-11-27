Ünlü şarkıcı Jean Knight hayatını kaybetti

“Mr. Big Stuff” şarkısıyla tanınan Amerikalı R&B ve soul şarkıcısı Jean Knight, 80 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının doğal nedenlerle öldüğü açıklandı.

Ailesinin yaptığı açıklamada, "Jean Knight'ın mirası sadece müzikal değil; bu, bir sanatçı, ülkesi ve ona hayran olanlar arasındaki kalıcı sevginin bir kanıtıdır. Bu ikonik soul kadınına veda ederken, New Orleans ve onun dünya çapındaki hayran kitlesi, dünyada bıraktığı silinmez iz için şükranlarını dile getiriyor" denildi.

“Mr. Big Stuff” 1971 yılında Bilboard Hot 100 listesinde 2 numaraya kadar yükselmiş, Bilboard Soul Singles listesinde ise 5 hafta zirvede kalmıştı.

Şarkı pek çok televizyon ve sinema yapımında kullanılmıştı. Bu yapımlar arasında Everwood, Family Guy, The Deuce, Semi-Pro ve The Marvelous Mrs. Maisel yer alıyor.

