Şarkıcı Nadide Sultan yıllar sonra itiraf etti

Nadide Sultan, aile hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.. Babasının kendilerine çok zor bir çocukluk geçirttiğini belirten Nadide Sultan,. dört kardeş olduklarını ve anne ile babasının sıkıntılı zamanlar geçirdiklerini belirterek , "Anne ve babam sıkıntılıydı ve aile içinde bitmeyen sıkıntılar vardı. Sonunda da ayrıldılar zaten. Annem ve babam sonradan ayrı yollara girdiler ve ikisinin de çocukları oldu. Çocukluğumu çok hatırlamak istemiyorum. Kardeşlerim için de travmatik dönemlerdi. Maddi ve manevi sıkıntılı yıllar geçirdik. Bu olayları annemin etrafında toplanarak atlatmaya çalıştık." itirafında bulundu.

Babasının ı bir takım sıkıntılarının olduğunu belirten Sultan, "Bize de bunları yansıtıyordu. Sorumlu bir baba değildi, tır şoförü olduğu için aylarca evden gider ve annemi dışarı çıkarmazdı. Özellikle abim, babamın şiddetini gördü ama bizler de hep şahit olduk. Abimle olan sıkıntılar araya girdiğim için şiddete maruz kalıyordum. Onun dışında ben babamın 'Canım kızım' dediğiydim. Bana hep anaç tavuk derlerdi çünkü kardeşlerime hep sahip çıkardım. Hatta hep ağabeyimin ablası olarak biliniyordum. Annem bizi büyütene kadar çoğu şeye katlandıktan sonra boşandı" sözleri ile itirafına devam etti.