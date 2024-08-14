Ünlü şarkıcı kendini Boğaz’ın serin sularına bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı kendini Boğaz’ın serin sularına bıraktı

Ünlü şarkıcı Betül Demir geçtiğimiz hafta klip ortasında kestirdiği saçıyla kendini Boğaz’ın serin sularına bıraktı.

'Aa' adlı yeni şarkısını geçtiğimiz ay müzikseverlerle buluşturan Betül Demir, yeni imajı hakkında konuşmuştu.

KLİPTE SAÇLARINI KESTİRDİ

Bebek'te basın mensuplarıyla sohbet eden Betül Demir, "Ben sık sık geliyorum Bebek'e yürüyüşe ama genelde sabahları çıkıyorum. Bu sabah geç çıktım, sizinle karşılaştık. Saçlarımda bir değişiklik var. Bunun sebebi hep aynı şeylerden olmasını istemediğim için. Yani bir klip çekiyorduk, klibin ortasında saçlarımı kestirmeye karar verdim. Anında kuaföre söyledik, çekim esnasında saçlar kesildi" ifadelerini kullanmıştı.

BOĞAZ'IN SERİN SULARINDA

Betül Demir, klip için kestirdiği kısacık saçları ve lacivert mayosuyla kendisini Boğaz’ın serin sularına bıraktı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Demir’e beğeni yağdı.

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