Ünlü şarkıcı kızının düğününde para saçtı

Sırbistan'ın en ünlü halk müziği sanatçılarından Jana Todorović, kızının 18. yaş günü için düzenlediği gösterişli kutlama ile dikkatleri üzerine çekti. Gece boyunca devam eden eğlencede Todorović, trubaçılara bol bol bahşiş dağıttı. Kızına özel bu gecede cömertliğini gösteren ünlü sanatçı, kutlamada müzisyenlere 35 saniye içinde 1300 euro verdi.

İnternette yayılan görüntülerde, beyaz bir elbise giyen Todorović’in, kızı ve konukları eğlendiren trubaçılara 100 euro'luk banknotlar sunduğu anlar yer aldı. Bu, Jana’nın müzisyenlere yönelik cömertliğini ilk kez göstermesi değil; geçtiğimiz aylarda Nadica Ademov’un kızının doğum günü kutlamasında da benzer bir jestte bulunmuştu. Todorović, kızının özel gününü unutulmaz kılmak için hiçbir masraftan kaçınmazken, geceye katılan misafirler de keyifli anlar yaşadı.