Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü

Rory Feek, eşi Joey Feek'in rahim ağzı kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybetmesinden sekiz yıl sonra, 10 yaşındaki kızı Indiana'nın öğretmeni Rebecca ile evlendiğini duyurdu.

Çift, 14 Temmuz'da Montana’da evlenirken Rory Feek, “Evliliğin bir olasılık olduğunu biliyorduk. Çoğunlukla o zamana kadar Indiana, Rebecca'yı sadece 'Bayan Rebecca, okul öğretmeni ve arkadaşımız' olarak görüyordu.” dedi.

Rory Feek, kızı Indıana’nın Mart ayı sonlarında birlikte vakit geçirdikleri sırada Rebecca'ya “Bayan Rebecca, bence Papa ile evlenmelisin” dediğini söyledi.

Rory Feek, düğünleri sırasında Rebecca’ya “I Do” adlı özel bir şarkıyla sürpriz yaptı.

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